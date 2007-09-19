Суд не разрешил ставить памятник Петлюре в Полтаве

Хозяйственный суд Полтавской области удовлетворил иск Полтавского городского совета о неправомерности действий Полтавской областной государственной администрации и обязал чиновников ОГА освободить земельный участок от памятного камня с надписью о том, что здесь должен быть установлен памятник Симону Петлюре.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета Полтавы.

По данным пресс-службы, Полтавская областная государственная администрация обязана восстановить благоустройство территории, привести земельный участок в прежнее состояние на момент установки камня, и в интересах Полтавского городского совета возместить расходы, связанные с уплатой судебного сбора. Решение принято на основании статьи 19 Конституции Украины, которая предусматривает, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основе, в пределах полномочий и способ, предусмотренные Конституцией и законами Украины, а также руководствуясь ст.145 Конституции Украины, стст.12, 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине, стст.6, 104, 105, 106 Кодекса об административном судопроизводстве Украины.

Как сообщал УНИАН, памятник С.Петлюре в Полтаве планировалось открыть 22 сентября. Сооружение памятника инициировал председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ.

23 мая на месте будущего памятника был заложен памятный знак. В тот же день 200 сторонников Партии регионов и КПУ провели акцию протеста против открытия памятного знака.

Городской совет Полтавы обжаловал в Хозяйственном суде Полтавской области решение госадминистрации об установлении памятного знака под будущий монумент С.Петлюре. Суд для обеспечения иска 23 мая запретил обладминистрации делать какие-либо действия по строительству памятных объектов, которые касаются увековечения памяти С.Петлюры на территории Полтавы.

2 июля Хозяйственный суд Полтавской области признал неправомерными действия Полтавской областной государственной администрации об установлении в Полтаве памятного знака С.Петлюре.

Суд аргументировал свое решение тем, что облгосадминистрация не согласовала с городским советом место расположения памятного знака.

В то же время, суд не удовлетворил требование горсовета о демонтаже установленного памятного знака С.Петлюре, однако обязал облгосадминистрацию воздержаться от сооружения памятника до согласования всех разрешительных документов с Полтавским городским советом.

Главный атаман войск Украинской народной республики, председатель Директории УНР, публицист С.Петлюра родился в Полтаве в мае 1876 года.