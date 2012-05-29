12-летняя девочка долго терпела развратные действия отчима

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

В милицию обратилась мать пострадавшей после того, как узнала, что происходило в семье. Выяснилось, что девочка несколько лет молча терпела издевательства мужчины. И только недавно осмелилась рассказать правду подружке, а затем и матери. Свои распутные действия отчим прикрывал подарками и сладостями для дочки – со стороны все напоминало дружеские семейные отношения.

Мужчина задержан в порядке ст. 115 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос о возбуждении по этому факту уголовного дела по ст. 156 УК Украине (развращение несовершеннолетних).