Мужчина выбросился с 3-го этажа райотдела милиции

В Тернопольской области мужчина выпрыгнул с 3-го этажа Подволочиского райотдела милиции.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью областного управления милиции, мужчину пригласили в райотдел для дачи объяснений по делу жестокого убийства двух пенсионеров в селе Ивановка Подволочиского района. 32-летний житель села находился в помещении вместе с еще тремя жителями района. В определенный момент он выпрыгнул из окна, несмотря на то, что его пытались удержать присутствовавшие. Он получил многочисленные переломы, его доставили в районную больницу.

По этому факту работники инспекции из личного состава, подраздела внутренней безопасности и прокуратуры Тернопольской области проводят служебную проверку. Кроме того, правоохранители выясняют мотивы поведения мужчины.

Как сообщал УНИАН, 22 мая в с. Ивановка неизвестные жестоко убили двух пенсионеров. Мужчине были нанесены 48 ранений острым предметом, женщине – 45. Они умерли от потери крови.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители продолжают отрабатывать различные версии убийства.