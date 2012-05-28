СЗФ запускает новую установку ради экономии электроэнергии

ПАО «Стахановский завод ферросплавов» в текущем году планирует запустить новую установку по выплавке ферросилиция в среде плазмообразующих газов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 24 мая во время пресс-конференции заявил председатель правления ПАО Владимир Солошенко. По его словам, данная установка уже построена, и ее введение в эксплуатацию позволит предприятию экономить электроэнергию.

«Завод ферросплавов – это энергоемкое предприятие, и мы понимаем, что чем меньше на себестоимости продукции отражается цена за потребленную электроэнергию, тем выше рентабельность. Запуск установки даст нам экономию электроэнергии до 1,5%. Кроме того, чтобы быть не полностью зависимыми от электроэнергии, разработан проект строительства когенерационной установки», - сказал В.Солошенко.

Он также отметил, что предприятие проводит активную программу по экологически безопасному производству. За 4 месяца текущего года в нее инвестировано 5 млн грн, в целом на 2012 год сумма инвестиций составит 51 млн грн, а до 2015 года – 93,3 млн грн.

«После того, как мы построили дополнительный дробильно-сортировочный комплекс, столкнулись с такой проблемой, как мелкие частицы, образующийся при дроблении. Для того, чтобы не загрязнять атмосферу и использовать эти мелкие частицы в производстве, в 2011 году построен новый индукционный комплекс. Две индукционные печи будут переплавлять эти частицы. Сейчас проходят испытания комплекса, и уже в этом году он будет введен в эксплуатацию», - сказал В.Солошенко.

В планах «Стахановского завода ферросплавов» в текущем году начать строительство сухой газоочистки для улавливания и очистки выбросов, нарастить плотину шламонакопителя №3 и очистить шламонакопитель №2 от шлама, а также сделать новые аспирационные установки в цехе электродной массы.

Справка УНИАН. ПАО «Стахановский завод ферросплавов» (Луганская обл.) производит ферромарганец, ферросиликомарганец и ферросилиций.

Среднегодовая производственная мощность завода составляет 220 тыс. тонн ферросплавов.

ПАО «Стахановский завод ферросплавов» за 2011 г. сократил относительно 2010 г. производство на 5,2%, или на 11,5 тыс. тонн, – до 208,3 тыс. тонн продукции. По данным официальной отчетности, СЗФ завершил 2011 г. с чистым убытком в размере 235 млн грн против 5,5 млн грн чистой прибыли по итогам 2010 г.