В Украине будет дождливая погода

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Сумской, Харьковской областях временами дожди, местами сильные дожди, отдельные грозы. На остальной территории преимущественно без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, в центральных, южных областях и на севере Левобережья местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, в западных и северных областях 4-9°; днем 13-18°, в восточных областях и Приазовье 19-24°, в Крыму до 28°; в Карпатах ночью заморозки 0-2°, днем 9-14° тепла.

21-22 сентября - переменная облачность. В западной части без осадков, на остальной территории местами небольшие дожди (21 сентября в Кировоградской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской областях повсюду). Ночью и утром в Украине местами туманы. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в западной части 4-9° тепла, на остальной территории 7-12°, на юге и на побережье морей 13-18°; днем 15-20°, в Крыму, Приазовье и в Луганской области 21-26°; в Карпатах ночью 21 сентября заморозки 0-2°, 22 сентября 1-6° тепла, днем 10-15° тепла.

23-24 сентября в западных областях без осадков; температура ночью 3-9° тепла; днем 15-20°, на Закарпатье до 22° (в Карпатах 9-14°). На остальной территории отдельные (в Крыму повсюду) небольшие кратковременные дожди, грозы; температура ночью 6-12°, на юге и побережье морей до 15-17°, днем 17-22°, на юге до 23-25°.

В Киеве и области в четверг осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8°, днем около 15°; по области ночью 4-9°, днем 13-18°.

21-22 сентября - переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 15-20°.

23-24 сентября - отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 6-11°, днем 17-22°.