Правоохранители задержали 15-летнего рецидивиста

Тернопольские правоохранительные органы задержали 15-летнего вора, который обворовал в области 10 церквей.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД в Тернопольской области, злоумышленник действовал одним способом - разбивал окно, проникал вовнутрь и похищал исключительно деньги пожертвований. В Тернопольской области он обворовал церкви в Бережанском, Тернопольском и Подволочиском районах.

Задержанный оказался жителем села Чесники Рогатинского района Ивано-Франковской области. Работники правоохранительных органов выяснили, что за кражи парня уже задерживали. Полгода тому назад он обворовал пять церквей в своем районе, за что был осужден к нескольким месяцам лишение свободы, но в колонию так и не попал – срок заключения истек еще в следственном изоляторе.