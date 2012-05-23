Трупы матери и бабушки убийцы пролежали в квартире три недели

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя прокурора области Сергея Миронова.

По его данным, тела женщин были обнаружены сегодня около 5.00 в одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Героев Труда. Трупы женщин 1970 и 1945 годов рождения были засыпаны песком и обмотаны скотчем.

По предварительным данным, у обеих женщин обнаружена черепно-мозговая травма. Тела погибших пролежали в квартире более трех недель.

Первой обратила внимание на отсутствие женщины 1945 года рождения ее приятельница, которая заметила то, что женщина не пришла в почтовое отделение получать пенсию за апрель. Также в доме в это время распространялся трупный запах.

На место происшествия сразу прибыли руководители облуправления милиции, прокуратуры Харькова, прокуратуры Киевского района Харькова, райотдела милиции. На месте работают следственно-оперативная группа, судмедэксперты, криминалисты. Проводятся неотложные следственные действия.

Подозреваемый в совершении преступления (парень, проживавший вместе с матерью и бабушкой) задержан и в настоящее время дает показания в райотделе милиции. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Течение досудебного следствия по делу контролирует прокуратура Харьковской области.