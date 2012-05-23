На благоустройство Киева в районе Олимпийского выделили еще 36 млн грн
Благодаря перераспределению средств бюджета столицы 36,6 млн. грн предусматривается дополнительно выделить Главному управлению транспорта и связи.
Средства пойдут на мероприятия по асфальтированию и благоустройству придомовых территорий и межквартальных проездов, а также установление системы видеонаблюдения на территории, прилегающей к НСК «Олимпийский».
Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, ее подразделениями подготовлен проект решения Киевского городского совета о внесении изменений в бюджет города Киева на 2012.
По словам заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко, по обоснованному представлению главных распорядителей средств осуществлено перераспределение расходов в пределах общего фонда.
Проектом решения также предлагается Главному управлению здравоохранения КГГА дополнительно выделить 1,5 млн. грн на закупку медикаментов для больниц, которые задействованы в обслуживании гостей и болельщиков чемпионата Европы по футболу Евро-2012.
Кроме того, в связи с перевыполнением доходов по Киевскому городскому фонду охраны окружающей природной среды предлагается увеличить доходы специального фонда бюджета на 6,1 млн. грн и расходы на охрану и рациональное использование природных ресурсов. Еще 2,3 млн. грн будет направлено на решение вопросов, связанных с созданием и возобновлением зеленых насаждений.