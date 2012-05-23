Милиция решила не вмешиваться в конфликт вокруг Лукьяновского рынка

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве.

В частности, в милиции подчеркнули, что они и в дальнейшем будут четко исполнять возложенные на нее обязанности по охране общественного порядка исключительно в рамках своей компетенции и рамках закона, не поддерживая ни одной из конфликтующих сторон.

«В очередной раз обращаемся к предпринимателям и другим участникам этих событий с просьбой решать все спорные вопросы исключительно в рамках правового поля, не прибегать к провокационным и незаконным действиям, не допускать нарушений требований действующего законодательства”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, депутатская фракция «УДАР» в Киевсовете выразила возмущение захватом Лукьяновского рынка, который произошел в воскресенье, 20 мая, и требовала от правоохранительных органов немедленно вмешаться в ситуацию и навести порядок на территории рынка.

Как отмечала пресс-служба фракции, по сообщению предпринимателей, около 300 неизвестных молодых людей спортивного телосложения захватили комплекс рынка, отключили электропитание.

Конфликт на Лукьяновском рынка начался в середине марта: неизвестные неоднократно пытались захватить рынок, называясь новыми хозяевами. 15 марта около 200 предпринимателей, которые работают в ЗАО «Лукьяновский рынок», обратились к депутатам Киевского городского совета с просьбой создать специальную комиссию и вмешаться в конфликт, который возник между новым и предыдущим владельцем акционерного общества.

Киевская администрация предложила предпринимателям, торгующим на Лукьяновском рынка, перейти на другие коммунальные рынки города.

Сегодня, 22 мая, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Пузанов во время встречи с инициативной группой работников Лукьяновского рынка заявил о намерении городской власти и прокуратуры обжаловать в судебном порядке продажу Лукьяновского рынка.

По его словам, сейчас на рассмотрении в Киевсовете находится протест прокуратуры города Киева относительно решения Шевченковского районного совета о включении целостного имущественного комплекса "Лукьяновский рынок" в перечень объектов коммунальной собственности, которые подлежат приватизации путем продажи на аукционе.

Прокуратура Киева также проверила законность заключения Шевченковским райсоветом с ООО "Квіткова Галявина" договора купли-продажи зданий и сооружений Лукьяновского рынка.

По результатам проверки подготовлено исковое заявление о признании недействительным этого договора и возврата имущества в коммунальную собственность.

В ближайшее время иск будет направлен в Хозяйственный суд Киева.