В Донецкой области разгорелся скандал вокруг месторождения циркония

Такое решение в штыки приняли местные жители, передает газета "Сегодня". Люди боятся, что добыча циркония может способствовать выбросу сопутствующих радиоактивных материалов, поэтому из поселка придется уезжать.

«Разработки будут открытыми, вся радиация пойдет в воздух, мы просто вымрем, — рассказывает Валентина Сердюк, жительница поселка Володарское. — Будет поражение подземных вод, а это та вода, которую мы все пьем из колодцев».

По словам эколога Сергея Денисенко, добыча циркония для поселка обернется катастрофой. «Главная проблема - это радиация, которая «накроет» территорию и отравит людей. Кроме того, это будет огромный урон для экосистемы. Зеленые поля сельхозугодий станут мертвыми», — уверен эколог.

Губернатор области Андрей Шишацкий, который приехал в поселок, показал людям решение внеочередной коллегии облсовета, которым приостанавливались разработки месторождения циркония. Правда, окончательно судьба месторождения будет решена на очередной ближайшей сессии облсовета.

Сейчас месторождение охраняет областная милиция и бойцы МЧС, которые следят, чтобы предприимчивые бизнесмены не начали незаконную разработку. Также планируется, что в районе залежей циркония эксперты проведут радиологический мониторинг. «Никакие работы, ни одной единицей техники на данной территории не ведутся. И вряд ли будут вестись, если будет хоть малейшая угроза здоровью населения поселка», — сказал Николай Ильченко, начальник ГУМЧС в Донецкой области. На самом предприятии скандал вокруг месторождения комментировать отказываются.

Напомним, что залежи циркония в Донбассе геологи открыли еще при СССР. Были планы по промышленной добыче. Ученые уверяли, что месторождение в Донбассе одно из самых крупных в Европе.