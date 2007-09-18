Новый саркофаг может оказаться дороже на 150 миллионов

Стоимость контракта по сооружению нового безопасного конфаймента над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС в процессе реализации проекта может быть увеличена до 490 млн. евро (655,65 млн. долл.) с 505 млн. долл., закрепленных в контракте ГСП «Чернобыльская АЭС» и концерна Novarka (Франция).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей ПАРАШИН сегодня на брифинге, отметив, что это предусмотрено положениями контракта, подписанного вчера ГСП «Чернобыльская АЭС» и французским консорциумом Novarka.

Он пояснил, что документом предусмотрен специальный механизм индексирования стоимости работ по проекту, который учитывает возможный рост цен на строительные материалы и комплектующие, а также на рабочую силу.

С.ПАРАШИН сообщил также, что на сегодняшний день на специальном счете стран-доноров под реализацию проекта НБК аккумулировано 330 млн. евро.

«Доноры и ЕБРР пришли к такому предложению увеличивать цену контракта до 490 млн. евро по мере выполнения проекта автоматически с учетом коэффициентов индексации», – сказал С.ПАРАШИН.

Кроме того, по его словам, при разработке контракта учитывались также экспертные оценки рисков его выполнения. При этом указанные риски были оценены дополнительно в 100 млн. евро, на которые может подорожать проект.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября ГСП «Чернобыльская АЭС» и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС.

Стоимость работ по сооружению НБК по контракту составляет 505 млн. долл., срок строительства объекта - 5 лет.

Концептуальный проект НБК в форме арки был разработан консорциумом Bechtel-Battelle-EDF с привлечением украинского подрядчика - консорциума «КСК» в 2003 году. Проект получил позитивное заключение «Укринвестэкспертизы» и был утвержден распоряжением Кабинета Министров Украины в июле 2004 года. 10 августа ГСП «ЧАЭС» акцептовала тендерные предложения консорциума Novarka на проектирование и строительство НБК. В состав Novarka входят французские компании VINCI Construction Grands Projets и Bouyques Travaux Publics.

Основные характеристики НБК: ширина арки - 257 м, высота - 108 м, длина - 150 м. Проектный срок эксплуатации - 100 лет.