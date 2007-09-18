В Донецком офисе УНП разожгли костер

Украинская народная партия заявляет о нападении на ее партийный офис в Донецке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП со ссылкой на информацию председателя Управы Донецкой областной организации УНП Андрея КАКУШИ, нападение на офис, расположенный в центре Донецка (ул. Челюскинцев, 148), осуществлено вчера, 17 сентября.

По данным А.КАКУШИ, во время нападения поврежден замок на входной двери, взломаны внутренние двери в служебные кабинеты, в коридоре офиса разожжен костер из бумаг Донецкой областной организации УНП.

Кроме того, пострадал также офис частного предприятия АД ГРАНД, который расположен также по этому адресу, - неизвестные злоумышленники выкрали компьютеры и оргтехнику.

В офисе Донецкой областной организации УНП размещен и агитационный отдел регионального штаба избирательного блока «Наша Украина – Народная самооборона».

Как сказал А.КАКУША, «сегодня мы активно общаемся с представителями СБУ и областной прокуратуры. Правоохранительные органы осуществляют весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личностей злоумышленников и привлечению их к ответственности”.

По словам А.КАКУШИ, “не хотелось бы связывать эти события с выборами, но если это дело рук наших политических оппонентов, то это тревожный сигнал, поскольку нападение на офис одной из ведущих политических сил в самом центре Донецка - свидетельство того, что обстановка в Донецке и в области в преддверие выборов далека от спокойной и стабильной».

А.КАКУША отметил, что именно из офиса УНП распространяется самая массовая в Донецке оппозиционная к Партии регионов газета "Остров" – по его информации, на протяжении последнего месяца распространено около 50 тысяч экземпляров, и именно на днях готовится к выходу следующий номер.

Как еще одну вероятную версию нападения на офис именно 17 сентября А.КАКУША считает празднование 18 сентября 90-летия так называемой Донецкой республики. "Именно представители УНП являются важными свидетелями по административному делу против общественной организации "Донецкая республика", поэтому я не исключаю, что именно с этим связано то обстоятельство, что в офисе УНП были сожжены именно документы Украинской народной партии, а не агитационная продукция блока "Наша Украина - Народная самооборона", - отмечает председатель Управы Донецкой УНП.

По его словам, до 27 сентября будет известно, возбуждено ли уголовное дело по факту нападения на офис УНП.