Завтра в Украине ожидаются дожди

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юга и востока, дожди, отдельные грозы; в Карпатах ночью местами сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, на западе и востоке местами 7-10°; днем в западных, северных, Винницкой областях 13-18°, на остальной территории 21-26°; в Карпатах на протяжении суток 5-10°.

20-21 сентября - без осадков, только в центральных (кроме Винницкой), Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской областей кратковременный дождь, 21 сентября и в большинстве северных областей местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в западной части 3-8° тепла, на остальной территории 6-11°, на юге и востоке до 15°; днем 14-19°, в Крыму, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях 20-25°; в Карпатах ночью заморозки 0-2°, днем 9-14° тепла.

22-23 сентября - в западных областях без осадков; температура ночью 3-9° тепла, днем 13-19°; в Карпатах ночью заморозки 0-3°, днем 9-14° тепла. На остальной территории местами (22 сентября на юге Правобережья, днем 23 сентября в Крыму, Приазовье и на востоке страны повсюду) кратковременные дожди, отдельные грозы; температура ночью 6-12°, на юго-востоке и в Крыму до 15-17°, днем 22 сентября в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях 15-20°, в восточных областях, Крыму и Приазовье 21-27°, 23 сентября 18-24°.

В Киеве и области в среду днем ожидаются дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 12-14° тепла, днем 16-18°; по области ночью 11-16°, днем 13-18° тепла.

20-21 сентября - переменная облачность. 20 сентября без осадков, 21 сентября местами небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 14-19°.

22 сентября - местами небольшой кратковременный дождь, 23 сентября - без существенных осадков. Температура ночью 6-12°, днем 22 сентября 15-20°, 23 сентября 18-23°.