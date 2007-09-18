Ющенко остановил постановление Кабмина о льготном проезде

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие положения постановления Кабинета Министров от 5 апреля 1999 года, приостанавливающего на два летних месяца льготы на проезд студентам.

Текст соответствующего указа главы государства размещен на официальном сайте Президента.

Как отмечается в документе, Кабмин 5 апреля 1999 года издал постановление № 541, которое утвердил Порядок предоставления льготного проезда студентам высших учебных заведений І- IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений в городском и пригородном пассажирском транспорте и междугородном автомобильном и железнодорожном транспорте по территории Украины (далее – Порядок), по которым льготный проезд устанавливается ежегодно с 28 августа по 28 июня (пункт 3).

Между тем, по убеждению Президента, такое ограничение срока действия льготного проезда не соответствует Закону «О содействии социальному становлению и развитию молодежи в Украине», по которому для учеников и студентов дневной формы обучения общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведений льготы на проезд по территории Украины железнодорожным, водным, автомобильным, городским (кроме такси) транспортом гарантируются государством на протяжении года.

В связи с этим, подчеркивается в указе, положение пункта 3 Порядка не отвечает части второй статьи 6, части второй статьи 19 и части третьей статьи 113 Конституции Украины, которые обязывают Кабинет Министров Украины руководствоваться в своей деятельности Конституцией и законами Украины, действовать на основании и способом, предусмотренными ими.

Учитывая приведенное и в соответствии с пунктом 15 части первой статьи 106 Конституции Украины Президент остановил действие пункта 3 Порядка, утвержденного постановлением Кабмина от 5 апреля 1999 года № 541 «Об утверждении Порядка предоставления льготного проезда студентам высших учебных заведений I– IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений в городском и пригородном пассажирском транспорте и междугородном автомобильном и железнодорожном транспорте по территории Украины».

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.