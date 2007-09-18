Двое подростков забили насмерть товарища
11:39, 18 сентября 2007Общество
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Трагедия произошла в Донецкой области
В г. Докучаевске Донецкой области двое учеников общеобразовательной школы на одной из улиц города забили насмерть товарища.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали подростков.
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