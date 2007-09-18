Двое подростков забили насмерть товарища

В г. Докучаевске Донецкой области двое учеников общеобразовательной школы на одной из улиц города забили насмерть товарища.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали подростков.