Ющенко про власть, бизнес и рефлекс на Азарова

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает не подписывать ни одного документа в сфере бизнеса, если он не будет учитывать позицию представителей этой сферы.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на форуме «Власть и бизнес – партнеры», Президент Украины призвал наработать единый документ из 25-30 ключевых законопроектов, которые бы регулировали деятельность бизнеса. То же самое, по его словам, касается и налогового законодательства.

В.ЮЩЕНКО также высказался за реформирование системы контролирующих органов. Он подверг критике деятельность налоговой службы, которая осуществляет «проверки ради проверок».

По убеждению Президента, в руководство налоговой, как и других контролирующих органов, должны прийти люди, которые смогут по-новому посмотреть на эту область. «Если в какой-либо службе не будет реформаторов, а будут люди, которые будут думать как нагрести, то у нас будут хлопоты», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства призвал представителей бизнеса использовать любую возможность, чтобы заставить власть прислушиваться к своей позиции. “Только видите телевизор, видите микрофон, дают возможность высказаться - пользуйтесь, и от «а» до «я» говорите о проблемах», - сказал Президент, в то же время предостерегши представителей бизнеса от втягивания их в политику. В.ЮЩЕНКО призвал бизнесменов быть вне политики, отметив, что они должны только добиться, чтобы власть обеспечила им нормальные условия для работы.

В.ЮЩЕНКО также сказал, что между государством и бизнесом должны быть паритетные отношения. «Вы знаете, у меня притча во языцех: я, к сожалению, никогда не был на том предприятии слепых в Сумах, но каждый раз, когда я вижу Николая АЗАРОВА, у меня уже рефлекс, как у собаки Павлова – нужно ему сказать, чтобы его ведомство спустилось с облаков и компенсировало НДС по предприятию», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО раскритиковал отношение Министерства финансов к таким социальным предприятиям, спросив: «какое же тогда отношение к обычным предприятиям».

Говоря об упрощении контролирующих функций, Президент отметил, что необходимо отменить большинство контролирующих, регистрационных, лицензионных функций, поскольку они являются главными носителями коррупции.

Также Президент согласился с предложением, которое прозвучало от одного из выступающих бизнесменов относительно ежеквартальных проверок в регионах состояния соблюдения законодательства в сфере ведения бизнеса с помощью правоохранительных органов.

В.ЮЩЕНКО высказался за другие необходимые изменения в этой сфере, выразив убеждение, что скоро появится новое правительство, которое внимательно будет относиться к этим вопросам.