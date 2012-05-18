Прокуратура поймала 20 налоговиков

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на протяжении 2011-2012 годов в прокуратуру Одесской области поступали многочисленные жалобы субъектов хозяйственной деятельности – плательщиков налога на добавленную стоимость.

В связи с этим прокуратура организовала и провела на протяжении апреля-мая этого года проверку законности действий должностных лиц налоговых органов по аннулированию свидетельств плательщиков налога на добавленную стоимость, по результатам которой выявлен ряд грубых нарушений закона.

В частности, в нарушение требований Налогового кодекса Украины и своих должностных обязанностей, служебными лицами государственных налоговых инспекций районов г. Одессы в этом году принято более 2 тыс. решений об аннулировании свидетельств плательщиков налога на добавленную стоимость при отсутствии необходимых условий и оснований.

«Фактически своими незаконными действиями по аннулированию регистрации плательщика налога на добавленную стоимость органы государственной налоговой службы области лишили субъектов ведения хозяйства права вести хозяйственную деятельность», - говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратурой области в адрес руководителя государственной налоговой службы в Одесской области внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении более 20 налоговиков к дисциплинарной ответственности.

Проверки на этом направлении будут продолжаться и в дальнейшем, - отметили в пресс-службе.