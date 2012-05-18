Горсовет: гомосексуальное лобби проталкивает Януковичу указ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету министров Украины, принятом депутатами городского совета.

В документе депутаты выражают обеспокоенность по поводу намерений Совета ЛГБТ-организаций (лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуальности и транссексуалов) узаконить в качестве нормы гомосексуальный образ жизни и иметь право на проведение гей-парадов.

«Уже сегодня гомосексуальное лобби проталкивает подготовленный проект Указа Президента с хорошим названием «О стратегии борьбы с дискриминацией в Украине». Подписав его, страна сделает первый шаг к узакониванию гомосексуализма на государственном уровне. В странах Европы после принятия подобных антидискриминационных актов были узаконены однополые браки, усыновление детей гомосексуалистами и проведение гей-просветительства в школах», – предостерегают депутаты.

Они также обращают внимание руководства государства на попытки нивелирования института семьи в Украине путем введение политики гендерного равенства и ювенальной юстиции.

«Внедрением ювенальной (уголовной) юстиции в Украине отвергаются основы христианского вероучения – подвергается сомнению пятая заповедь Божья «Почитай своего отца и мать свою». В ювенальные суды смогут обращаться дети с жалобами на своих родителей, педагогов и других взрослых. Нормальное воспитание станет невозможным из-за желания ребенка иметь приоритет перед его обычными обязанностями – выучить уроки, убрать игрушки, слушать родителей», – говорится в обращении.

Депутаты Тернопольского горсовета также указывают, что неотъемлемым признаком ювенальных технологий является возможность отобрать ребенка у родной семьи по надуманным причинам.

В связи с этим депутаты требуют не допустить внедрения ювенальной юстиции и так называемой гендерной политики в Украине, «которые деструктивны по отношению к институту семьи».

Также в обращении содержится требование не допускать в Украине проведения гей-парадов под названием «мирные собрания», не принимать программ, которые непосредственно или косвенно продвигают ювенальную юстицию или гендерную идеологию.