В «Парке Киевская Русь» - международный фестиваль «Киевская Русь XIII века»

В «Парке Киевская Русь» с 18 по 20 мая пройдет международный фестиваль «Киевская Русь XIII века».

В программе фестиваля - историческая реконструкция жизненного уклада эпохи XIII-XIV веков, театрализованные представления, трюковые постановки каскадеров, турниры лучников, огненное шоу, фейерверк, этнодискотека.

Свыше 500 лучших бойцов клубов исторической реконструкции из Украины и зарубежья представят зрителям реконструкцию междоусобных войн XIII-XIV веков с максимальным воссозданием событий и военной культуры тех времен: массовая дневная битва «Междоусобие Древней Руси», зрелищная ночная баталия «Реконструкция битвы на Синих Водах», посвященная ее 650-летию, а также грандиозная битва «Русь против Орды».

В рамках «Турнира воздушных витязей» в небо поднимутся воздушные шары.

Кроме того, в парке дети смогут поиграть на детской площадке, покататься на пони, поиграть с животными в зверинце, переодеться в богатырей и посоревноваться на мечах с жителями Древнего Киева.

В этом году дети дошкольного и школьного возраста посещают Парк бесплатно.

Взрослые будут иметь возможность покататься на конях, пострелять из лука в средневековом тире, пометать ножи, копья и топоры. Гости будут иметь возможность посетить мастер-классы по владению средневековым оружием, по кузнечному мастерству и чеканке монет.

Также посетители парка смогут попробовать средневековые яства и напитки.

Вечером 19 мая в парке зажгут факелы, вокруг костров устроят хороводы, выступит ансамбль средневековой музыки «OSIMIRA». Также в рамках фестиваля состоится огненное шоу и праздничный фейерверк.

Детальная информация - на сайте www.parkkyivrus.com

19 мая для представителей украинских и зарубежных СМИ будет организован пресс-тур.

Отдельным мероприятием пресс-тура станет лучный турнир для журналистов «Золотое перо Киевского Детинца».

Аккредитация до 17 мая, 18.00.

Условия участия и аккредитация по тел. (044) 461-99-37, (067) 263-30-24, odzenenko@gradkiya.com.

Контактное лицо - Оксана Дзененко.