В «Парке Киевская Русь» - международный фестиваль «Киевская Русь XIII века»
В «Парке Киевская Русь» с 18 по 20 мая пройдет международный фестиваль «Киевская Русь XIII века».
В программе фестиваля - историческая реконструкция жизненного уклада эпохи XIII-XIV веков, театрализованные представления, трюковые постановки каскадеров, турниры лучников, огненное шоу, фейерверк, этнодискотека.
Свыше 500 лучших бойцов клубов исторической реконструкции из Украины и зарубежья представят зрителям реконструкцию междоусобных войн XIII-XIV веков с максимальным воссозданием событий и военной культуры тех времен: массовая дневная битва «Междоусобие Древней Руси», зрелищная ночная баталия «Реконструкция битвы на Синих Водах», посвященная ее 650-летию, а также грандиозная битва «Русь против Орды».
В рамках «Турнира воздушных витязей» в небо поднимутся воздушные шары.
Кроме того, в парке дети смогут поиграть на детской площадке, покататься на пони, поиграть с животными в зверинце, переодеться в богатырей и посоревноваться на мечах с жителями Древнего Киева.
В этом году дети дошкольного и школьного возраста посещают Парк бесплатно.
Взрослые будут иметь возможность покататься на конях, пострелять из лука в средневековом тире, пометать ножи, копья и топоры. Гости будут иметь возможность посетить мастер-классы по владению средневековым оружием, по кузнечному мастерству и чеканке монет.
Также посетители парка смогут попробовать средневековые яства и напитки.
Вечером 19 мая в парке зажгут факелы, вокруг костров устроят хороводы, выступит ансамбль средневековой музыки «OSIMIRA». Также в рамках фестиваля состоится огненное шоу и праздничный фейерверк.
Детальная информация - на сайте www.parkkyivrus.com
19 мая для представителей украинских и зарубежных СМИ будет организован пресс-тур.
Отдельным мероприятием пресс-тура станет лучный турнир для журналистов «Золотое перо Киевского Детинца».
Аккредитация до 17 мая, 18.00.
Условия участия и аккредитация по тел. (044) 461-99-37, (067) 263-30-24, odzenenko@gradkiya.com.
Контактное лицо - Оксана Дзененко.