В УНИАН – новый шеф-редактор

Михаил Ганницкий с декабря прошлого года также является шеф-редактором компании «1+1 Интернет», которая управляет интернет-проектами Группы 1+1, и с конца 2011-го года по совместительству работал в УНИАНе. До работы в Группе 1+1 занимал должность главного редактора сайта segodnya.ua.

«Верю, что со вступлением Михаила в новую должность, нам удастся ускорить процесс позитивных преобразований в агентстве, с тем, чтобы сделать из него прибыльную и влиятельную медиа-компанию на отечественном рынке, - прокомментировал кадровые перестановки генеральный директор УНИАН Вадим Осадчий, – первоочередные задачи – нарастить клиентскую базу подписчиков агентства, улучшив качество и количество ежедневно публикуемых эксклюзивных новостей, и повысить посещаемость веб-сайта unian.ua – для выполнения этой задачи нам должны помочь опыт и знания Александра Харченко, который теперь вплотную займется веб-ресурсом».

По словам Михаила Ганницкого, работа на новом для него участке предстоит большая, но интересная: «УНИАН – агентство, компания – располагает мощнейшей историей, большим репутационным потенциалом и доверием – клиентов и читателей. Мне кажется, что более эффективное использование имеющихся у компании ресурсов позволит закрепить за УНИАНом лидирующие позиции на украинском медиа-рынке».