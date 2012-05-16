Евро на межбанке падает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0390/8,0440 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,цены на российскую валюту снизились – 0,2589/0,2593, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,2015/10,2095. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,2692/1,2694 (вторник — 1,2860/1,2662).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.