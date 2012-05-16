Импортеры жалуются на украинскую таможню

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном 15 мая совместном рабочем документе “Реализация Европейской политики соседства в Украине. Прогресс в 2011 году и рекомендации к действиям”.

“Несмотря на определенный прогресс в отдельных сферах, таких, как более направленная координация пограничного контроля и улучшение общения с бизнесом, потребность в существенных реформах сохраняется”, - отмечено в документе.

Еврокомиссия, в частности, подчеркивает, что, по сообщениям импортеров, время растаможивания увеличилось с 2 до 8 дней, а также увеличилось количество физических проверок.

“Таможенная оценка продолжает вызывать серьезную обеспокоенность”, - подчеркнуто в документе.

Еврокомиссия также обратила внимание на то, что, несмотря на определенные позитивные шаги, ситуация после незначительного улучшения вновь ухудшилась в четвертом квартале 2011 года.

“Коррупция остается серьезным препятствием для торговли и бизнес-операций”, - говорится в документе.