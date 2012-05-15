Из речки в Донецке выловили сумку с телом двухлетней девочки
13:55, 15 мая 2012Общество
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В Донецке у берега речки выловлена сумка с телом малолетнего ребенка.
|В сумке находились и детские вещи. Фото Ура-информ (Донбасс)
В сумке находились и детские вещи.
В милиции подчеркнули, что ребенок мог стать жертвой преступления и обратились к жителям Донецка с просьбой «обратить внимание на проживающие рядом семьи, в которых заметили в последние 10 дней отсутствие ребенка или матери с ребенком».
Всех, кому что-либо известно о погибшем ребенке или его родственниках, правоохранители попросили звонить в милицию по указанным телефонам.
В сообщении заключили, что всем позвонившим «конфиденциальность гарантируется».
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