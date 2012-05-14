Совет ЕС промолчал о возможном бойкоте Евро-2012 в Украине

Совет иностранных дел ЕС на своем сегодняшнем заседании в Брюсселе не принял никакого решения относительно возможного бойкота политиками финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

“У нас нет четкой позиции”, - сказала она.

Вместе с тем, К.Эштон отметила, что в ходе обсуждения министры договорились, что будут внимательно следить за развитием событий с тем, чтобы попытаться наработать общую позицию относительно возможного посещения европейскими политиками матчей Евро-2012.