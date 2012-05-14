Доллар может обвалиться до 6-7 гривен

Впервые за долгое время Национальный банк стабильно пополняет свои валютные резервы, пишут «Известия в Украине».

Золотовалютные резервы Национального банка Украины в апреле выросли на $600 млн и достигли почти $32 млрд. В то же время НБУ меньше продавал валюты, а больше покупал — за апрель он пополнил резервы на $304 млн. Особое внимание в Нацбанке обращают на то, что украинцы перестали скупать доллары в ожидании неминуемого обесценивания гривны. Чистые покупки валюты населением составили лишь $209 млн — это самый низкий показатель за последние два года. Пик валютного ажиотажа пришелся на сентябрь прошлого года. Тогда население только за один месяц скупило более $2 млрд, а всего за 2011 год из финансовой системы страны перекочевало под матрасы украинцев почти $13,4 млрд. Экономические эксперты всерьез признавали, что такая скупка валюты населением может не только разорить резервы НБУ, но и подорвать стабильность национальной валюты.

Директор департамента экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Александр Петрик полагает, что дефицита валюты у нас не будет: «В частности, цены на нефть снизились по сравнению с пиками в марте на 5—7%. В то же время цены на сталь (напомним, это один из ключевых экспортных товаров страны) умеренно растут, и этот рост с начала года составил 5,4%». Наметившийся экономический рост в еврозоне и России, по мнению Петрика, будет не только способствовать увеличению экспорта, но и притоку валюты.

Кроме того, эксперты советуют не забывать еще о двух немаловажных факторах. Во-первых, грядущих парламентских выборах. На агитационную кампанию партии и кандидаты-мажоритарщики вернут в страну из-за рубежа, по самым скромным подсчетам, $1,8—2,5 млрд. Во-вторых, ожидается значительный поток туристов на время проведения еврочемпионата по футболу. По разным оценкам, в страну придет около полутора миллиардов долларов.

Владимир Лановой, экс-министр экономики, президент Центра рыночных реформ полагает, что такой вал иностранных денег может привести даже к снижению курса доллара. «Если за месяц будет приток, скажем, в один миллиард долларов наличной иностранной валюты, которую привезут туристы и команды, они создадут избыток предложения доллара на внутреннем рынке, и он обесценится. Доллар может пойти к отметке 6—7 гривен», — прогнозирует эксперт.

В свою очередь Олег Иванец, аналитик инвесткомпании «АРТ Капитал», полагает, что валютный рынок не ощутит каких-то радикальных перекосов, а к концу года ситуация может и ухудшиться. «Курс доллара удержится на уровне 8 грн, — уверен эксперт. — Но несмотря на стабильную ситуацию в настоящий момент, в третьем и четвертом кварталах мы прогнозируем существенное снижение резервов НБУ, особенно если Украина не возобновит программу поддержки МВФ. Кроме того, ожидается рост импорта на 3%, что приведет к падению резервов до критической отметки (три месяца финансирования импорта) уже в четвертом квартале этого года». Таким образом, дефицит валюты снова может создать риски для стабильности гривны.

Подобные ожидания экспертов подтверждают и в самом Нацбанке. В аналитической записке о состоянии резервов и прогнозе их роста допускают, что в следующем году их объем может снизиться до полутора месяцев финансирования импорта — это без подпитки кредитами Международного валютного фонда. Если же деньги Фонд даст, то состояние резервов будет менее плачевным, и они сохранятся примерно на нынешнем уровне, что позволит и далее поддерживать стабильный курс национальной валюты.