Мать Оксаны Макар засыпали сообщениями, что она не доживет до суда
Приходят и смс с требованиями вернуть перечисленные на лечение Оксаны деньги.
|Мать Оксаны Макар готовится к войне на суде
Мать изнасилованной и сожженной Оксаны Макар Татьяну Суровицкую неизвестные засыпали смс-сообщениями с угрозами, что она не доживет до суда. Об этом "Сегодня" рассказала сама женщина. Ее адвокату Николаю Катеринчуку пришлось обратиться в милицию и передать все номера телефонов, с которых приходили угрозы.
«После этого милиция разобралась с моими недоброжелателями, сейчас угроз нет. Готовлюсь к суду. Хочу, чтобы он был открытым. Чувствую, что там будет война».
Напомним, на днях Катеринчук заявил, что сейчас к Суровицкой приставлена охрана. Правда, сама Суровицкая этого не подтвердила: «Никто под домом не дежурит, но я никого не боюсь».
Наличия охраны и «наружки» не подтвердили ни в областном УМВД, ни в облпрокуратуре.
Первое заседание суда по делу Оксаны назначено на 24 мая. На скамье подсудимых — трое приятелей: плиточник Евгений Краснощек, экс-работник местного отдела культуры Максим Присяжнюк и слесарь Артем Погосян. Адвокат последнего, Иван Чуб, сказал, что пока не будет оглашать линию защиты на суде. По неофициальной информации, насильники своей вины не признают.