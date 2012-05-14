Мать Оксаны Макар засыпали сообщениями, что она не доживет до суда

Мать изнасилованной и сожженной Оксаны Макар Татьяну Суровицкую неизвестные засыпали смс-сообщениями с угрозами, что она не доживет до суда. Об этом "Сегодня" рассказала сама женщина. Ее адвокату Николаю Катеринчуку пришлось обратиться в милицию и передать все номера телефонов, с которых приходили угрозы.

«После этого милиция разобралась с моими недоброжелателями, сейчас угроз нет. Готовлюсь к суду. Хочу, чтобы он был открытым. Чувствую, что там будет война».

Напомним, на днях Катеринчук заявил, что сейчас к Суровицкой приставлена охрана. Правда, сама Суровицкая этого не подтвердила: «Никто под домом не дежурит, но я никого не боюсь».

Наличия охраны и «наружки» не подтвердили ни в областном УМВД, ни в облпрокуратуре.

Первое заседание суда по делу Оксаны назначено на 24 мая. На скамье подсудимых — трое приятелей: плиточник Евгений Краснощек, экс-работник местного отдела культуры Максим Присяжнюк и слесарь Артем Погосян. Адвокат последнего, Иван Чуб, сказал, что пока не будет оглашать линию защиты на суде. По неофициальной информации, насильники своей вины не признают.