Мать Оксаны Макар взяли под охрану

Об этом, как пишет газета "Сегодня" заявил народный депутат Украины Николай Катеринчук, оказывающий юридическую помощь матери погибшей девушки Татьяне Суровицкой.

«К нашему представителю обращались определенные лица, которые хотели договориться о ходе суда в интересах подозреваемых. Угрожали и Татьяне (Суровицкой). МВД отреагировало, поэтому сейчас она под охраной», - заявил Катеринчук.