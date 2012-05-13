Мать Оксаны Макар взяли под охрану
15:17, 13 мая 2012Общество
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В связи с угрозами в адрес матери убитой в Николаеве Оксаны Макар было принято решение взять женщину под охрану.
|Татьяне Суровицкой угрожали
Об этом, как пишет газета "Сегодня" заявил народный депутат Украины Николай Катеринчук, оказывающий юридическую помощь матери погибшей девушки Татьяне Суровицкой.
«К нашему представителю обращались определенные лица, которые хотели договориться о ходе суда в интересах подозреваемых. Угрожали и Татьяне (Суровицкой). МВД отреагировало, поэтому сейчас она под охраной», - заявил Катеринчук.
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