На «Евровидении» Гайтана представит именную супершоколадку для всех

Об этом певица сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

Гайтана отметила, что одним из ее самых главных подарков станет плитка экстрачерного шоколада, который был разработан специально к европейскому конкурсу. По словам Гайтаны, такая идея появилась практически сразу после ее победы в национальном отборочном туре. Певица уверена, что шоколад станет приятным дополнением к творческому конкурсному режиму всех участников «Евровидения-2012».

Специально к началу конкурса «Евровидение» выпущена лимитированная версия экстрачёрного шоколада с нестандартным мягким вкусом. Над созданием особенного продукта трудились лучшие мастера-шоколатье, которые использовали отборные ингредиенты и высочайшую тонкость помола шоколадной массы. При этом дизайн для шоколадной плитки создавали в непосредственном сотрудничестве с певицей, по личному эскизу Гайтаны.

«Сладости всегда украшали нашу жизнь, делали ее ярче и слаще. Шоколад повышает тонус, вдохновляет, насыщает энергией и жизненной силой. Именно поэтому мы решили с собой на «Евровидение-2012» взять необыкновенный шоколадный сувенир, созданный лучшими мастерами. «Евровидение» - это очень яркий, динамичный праздник, который требует от всех участников много энергии, сил. Я уверена, мои шоколадки подарят вдохновение, радость, насыщение, улыбки моим новым друзьям. Я с радостью и от всей души буду угощать всех гостей и участников конкурса вкуснейшим эксклюзивным украинским шоколадом. Мне хочется от всей души поблагодарить «АВК» за прекрасную работу. Шоколадки «Be my guest» (название песни, которую исполнит Гайтана на конкурсе - УНИАН) удивят всю Европу своим необычайным вкусом и дизайном. Уверена, на «Евровидение-2012» все будет в шоколаде», - сказала Гайтана.

Кроме того, специально для «Евровидения-2012» Гайтана выпустила новый англоязычный альбом «Be my guest». Альбом состоит из 10 оригинальных треков, над которыми работали лучшие саундпродюсеры и музыканты Европы и США. Записывался альбом в Сан-Франциско, Сиэтле, Лос-Анжелесе и Киеве. Свой новый альбом Гайтана представит европейской аудитории в Баку на международном песенном конкурсе. Этот диск станет одним из тех подарков, который певица будет презентовать всем гостям, участникам, фанам «Евровидения-2012».

«Я с радостью хочу представить Вам свой новый альбом под названием «Be my guest». Этот сборник играет для меня очень важную роль. Мы собрали лучшие англоязычные композиции, объединив их под ярким названием песни «Be my guest», которую вскоре я презентую на конкурсе «Евровидение-2012» в Баку. Я очень хочу, чтобы новый альбом подарил радость и вдохновение каждому его обладателю», - сказала Гайтана.

Также к конкурсу будет презентована первая в Украине мобильная программа «Gaitana», разработанная специально для мультимедийных устройств. В частности, это приложение позволяет скачивать информацию, новости, музыкальный и видеоматериал Гайтаны на мобильные устройства. Приложение «Gaitana» уже запущено в пользование. Ежедневно программа будет обновляться и дополняться новой информацией и материалами.

При этом Гайтана отметила, что считает своим главным конкурентом на «Евровидении-2012» группу "Бурановские бабушки" из Удмуртии, которая будет представлять на конкурсе Россию.