7 пострадавших от взрывов в Днепропетровске все еще в больницах
Пострадавшие идут на поправку. Состояние одного человека - средней тяжести.
|Раненая в результате взрыва в мусорном баке возле трамвайной остановки
Как передает корреспондент УНИАН, по данным Главного управления здравоохранения Днепропетровской областной государственной администрации, 5 пострадавших находятся в областной больнице им. Мечникова, 1 - в городской больнице № 6, 1 - в больнице скорой помощи.
«Пострадавшие идут на поправку. Состояние одного человека - средней тяжести», - отметил собеседник агентства.
Состояние здоровья остальных 6 человек, в том числе одного подростка, оценивается как удовлетворительное.
Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, заверили в ОГА.
Как сообщал УНИАН, 27 апреля в результате 4 взрывов в Днепропетровске пострадал 31 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
СБУ расследует уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.