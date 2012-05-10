Подготовка путей для скоростных поездов обойдется в 3,07 млрд грн

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления путевого хозяйства Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Евгений Юрковский.

Работы по подготовке путевого хозяйства планируется завершить до 25 мая 2012 года.

Е.Юрковский сообщил, что при подготовке путей направления ускоренного движения были внедрены новые технологии, которые позволяют повысить скорость движения по станциям до 140 км в час. В частности, на 49 станциях были установлены 465 комплектов беcстыковочных стрелочных переводов проекта Дн345, позволяющих повысить скорость движения поездов по станции до 140 км/ч.

Беcстыковочные пути для создания так называемого «бархатного пути» обустроены на протяженности 1,7 тыс. км.

Кроме того, для ликвидации барьерных мест по реализации скорости движения были выполнены работы по переустройству земельного полотна на 4 кривых участках.

В частности, для увеличения скорости движения поездов с 45 км/ч до 100 км/ч на перегоне Пост 6 км - Кривой Торец был построен новый мост, а на 85 км перегона Красноград-Балки для увеличения скорости движения поездов со 100 км/ч до 160 км/ч было выполнено переустройство земляного полотна с отсыпкой насыпи на 70 см.

«В результате выполненных работ ликвидированы кривые участки, которые были барьерным местом для реализации скорости движения поездов », - отметил Е.Юрковский.

Справка УНИАН. Работы, которые были выполнены путевым хозяйством «Укрзализныци», позволяют новому подвижному составу на 779 км пути курсировать со скоростью до 160 км в час, на 385 км пути - до 140 км в час, на 428 км - до 120 км в час.

Общая эксплуатационная длина скоростного пассажирского коридора Львов-Киев-Харьков-Донецк составляет 1307 км, развернутая (с учетом станций, вторых путей и прочее) - 2227 км.

На украинских железных дорогах преобладают кривые среднего радиуса до 1 тыс. метров, тогда как приспособить путь к ускоренному движению позволяют только кривые с радиусом свыше 1200 метров. В результате на каждой кривой машинист должен снижать скорость со 160 км/ч до 80 км/ч.

Стоимость выпрямления кривой с радиусом от 400 до 800 метров составляет около 20 млн грн.

Средняя маршрутная скорость скоростного поезда Hyundai в новом графике движения, который вводится с 27 мая 2012 года, составит около 100 км в час.