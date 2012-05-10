Чиновники так и не спрятали шокирующую разруху вокруг «Олимпийского»(фото)

Территорию вокруг «Олимпийского» должны были сделать образцово-показательной. Для этого из городского бюджета в 2011 году выделили 132,5 млн. гривен, а в этом году добавили еще 14,6 млн. гривен. Однако, меньше чем за месяц до начала чемпионата прогулка по окрестностям стадиона больше напоминает сталкер-экскурсию, чем культурный поход по центру украинской столицы, пишут "Комментарии".

Количество ужасных трущоб вокруг футбольной арены множество. Но, пожалуй, самые примечательные из них - это разрушенные дома на Красноармейской и Саксаганского.

Один из них, частично закрыли рекламным баннером, но часть разрушенного дома так и осталась выставлена на прилюдное обозрение.

И это при том, что по распоряжению КГГА выполнение работ по ремонту, декорированию и покраске фасадов зданий возле «Олимпийского» должно было завершиться еще 1 октября 2011 года.

Один из самых известных киевских памятников архитектуры, который находится рядом с «Олимпийским», костел Святого Николая, также требует ремонта. Однако, вместо того, чтобы отремонтировать здание, чиновники перекладывают ответственность друг на друга.

Недалеко от костела на улице Лабораторной весьма «экзотический» для центра столицы пейзаж - пустырь с кучами мусора.

Возможно, коммунальщики и успеют к Евро-2012 навести порядок на пустыре, а вот сожженный дом, во дворе дома по Красноармейской 102 вряд ли сумеют украсить или замаскировать.

Это здание своим видом шокирует даже местных жителей, они даже пугают им детей, чтобы они не ходили в это жуткое место, которое давно оккупировали бомжи. Не сложно понять, какова реакция на этот дом будет у иностранцев.

Однако, наиболее неприятно для гостей Евро-2012 может закончиться прогулка возле здания по Красноармейской 98. Здесь висит табличка, причем исключительно на русском языке, предупреждающая, что на прохожих и их транспорт может случайно упасть кирпич или любой другой предмет, который используется при строительстве.