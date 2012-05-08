В Тернополе семиклассницы пили спирт, запивая энергетиками
17:33, 08 мая 2012Общество
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Одна школьница попала в больницу в связи с передозировкой алкоголя.
|Подруги разбавили спирт минералкой
Для этого одна из девушек принесла из дома спирт, подруги разбавили его минералкой и распили. Однако этого им показалось маловато, они отправились в супермаркет и купили еще энергетические напитки. После их потребления одной из девушек стало плохо прямо на улице, прохожие к школьнице вызывали скорую.
После инцидента будут приняты меры относительно супермаркета, в котором несовершеннолетним продали слабоалкогольные напитки.
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