В Тернополе семиклассницы пили спирт, запивая энергетиками

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, девушка с тремя подругами решила после уроков развлечься.

Для этого одна из девушек принесла из дома спирт, подруги разбавили его минералкой и распили. Однако этого им показалось маловато, они отправились в супермаркет и купили еще энергетические напитки. После их потребления одной из девушек стало плохо прямо на улице, прохожие к школьнице вызывали скорую.

После инцидента будут приняты меры относительно супермаркета, в котором несовершеннолетним продали слабоалкогольные напитки.