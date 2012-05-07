Ветеран Советской армии: воины УПА - такие же воины, как и мы

Представители Союза офицеров Украины, Украинской греко-католической церкви, историки и некоторые ветераны УПА и Советской армии призывают политиков и общество найти путь к примирению между ветеранами УПА и Советской армии.

Соответствующее обращение было обнародовано сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"За 20 лет Независимости выросло поколение украинских граждан. Именно ради их будущего - будущего наших детей, внуков, мы обращаемся к Президенту Украины, органам власти, местного самоуправления, лидерам политических партий, общественных организаций о начале мирного диалога в обществе относительно болезненного вопроса - примирения украинцев, которые воевали по разные стороны, не имея собственного государства, а также признать на государственном уровне воинов УПА воюющей стороной во Второй мировой войне", - сказал председатель Союза офицеров Украины Вячеслав Билоус.

По словам полковника запаса, Украина помирилась со странами, которые воевали во время Второй мировой войны, а внутри страны, к сожалению, нет понимания.

В свою очередь, представитель Департамента внешних отношений УГКЦ Игорь Шабан заметил, что в праздновании победы во Второй мировой войне нужно поменять акценты. «Цель - сместить акцент с победы к памяти, которая, собственно, открывает путь к примирению людей. Кроме того, у нас есть большое желание, чтобы в нашем государстве уменьшилось так называемое общественное напряжение, прошла очистка памяти, и молодежь наша понимала общие европейские ценности», - объяснил он.

Ветеран Советской армии, полковник запаса Григорий Чепкий считает необходимым признать ветеранов УПА. "Были карательные отряды советского НКВД. И, исходя из этого, мы должны четко понять, что воины УПА такие же воины, как и мы. И нужно ставить вопрос о том, чтобы признать их не просто воюющей стороной, а воюющей на стороне Украины", - сказал ветеран.

Как подчеркнул ветеран УПА, председатель Ровенской областной организации "Братства воинов УПА" Василий Кирилюк, советская пропаганда искажала факты освободительной борьбы украинцев. "До прихода Советской армии нам было указано не вступать в бои с регулярными частями. Мы в них не стреляли", - заверил он.

Правовед-международник, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины Владимир Василенко считает, что главной ошибкой предыдущего Президента Украины Виктора Ющенко было отсутствие разъяснительной работы и популяризации объективных исторических исследований об участии УПА во Второй мировой войне, которые издавались весьма незначительными тиражами.

"К сожалению, команда Ющенко не сделала элементарной вещи - не провела широкой разъяснительной работы среди украинцев о том, что происходило тогда, в прошлом. А перед тем как присвоить Бандере звание Героя Украины, нужно было рассказать, кто такой Бандера и что он сделал", - убежден юрист.