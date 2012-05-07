Азаров все еще считает, что ЕС подпишет соглашение с Украиной

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом премьер-министр Николай Азаров заявил сегодня на заседании украинской части Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.

Н.Азаров подчеркнул, что главное задание правительства в сфере евроинтеграции – тщательное выполнение всех согласованных с ЕС действий.

«Евроинтеграция Украины – путь безальтернативный, и на нем мы должны демонстрировать энергичность и абсолютную добросовестность», - заявил глава правительства.

Участники заседания рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности состояние выполнения Плана внешнеполитических мероприятий, направленных на получение поддержки институтов ЕС и государств-членов ЕС при подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Кроме того, обсуждался вопрос о выполнении первого этапа (законодательного) Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины. Отмечено, что среди основных вопросов, которые необходимо решить для завершения первого этапа Плана действий, остается принятие законопроектов о документах для выезда за границу с электронным носителем биометрической информации, о борьбе с дискриминацией и о защите персональных данных.

В ходе заседания также речь шла о привлечении финансовых ресурсов со стороны ЕС, в частности относительно возобновления реализации программ секторной бюджетной поддержки и получения макрофинансовой помощи ЕС.

Также участники заседания обсудили вопрос о выполнении обязательств Украины в рамках Договора об основании Энергетического содружества и состоянии переговорного процесса о заключении Соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.

Как сообщал УНИАН, 15 мая в Брюсселе должно состояться заседание Совета по вопросам сотрудничества Украина-ЕС.

По предварительным данным, Украину на заседании Совета должен представлять премьер-министр Н.Азаров.