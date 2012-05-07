Абитуриентов на пунктах ВНО встретят с металлоискателями

Свыше 20% пунктов тестирования внешнего независимого оценивания в этом году уже оборудованы камерами видеонаблюдения. Участникам ВНО также придется проходить через металлоискатели в присутствии милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Ирина Зайцева.

Она сообщила, что Украина полностью готова к проведению ВНО и призвала участников тестирования не использовать никаких технических средств, ведь если они будут выявлены, работу аннулируют.

И.Зайцева объяснила, что всего в Украине было создано около 700 пунктов тестирования, и в случайном порядке из них избраны те, где установили камеры видеонаблюдения и металлоискатели. Кроме того, созданы мобильные бригады, которые будут проверять другие пункты, не оборудованные камерами и металлоискателями.

И.Зайцева также напомнила, что ВНО в этом году начнется с тестов, на которые записались меньше всего участников, в частности, первым - 15 мая - пройдет тестирование по химии.

В свою очередь, заместитель директора Департамента высшего образования Министерства образования и науки, молодежи и спорта Николай Фоменко подчеркнул, что в 2012 году количество выпускников 11-х классов увеличилось на 130 тыс по сравнению с предыдущим годом. В целом же в этом году ожидается около 400 тыс абитуриентов. В частности, отметил он, более 20 тыс человек в этом году собираются получить второе высшее образование. При этом госзаказ на подготовку бакалавров в этом году будет составлять приблизительно 127 тыс. Это будут технические направления подготовки.

Н.Фоменко отметил, что украинские вузы полностью готовы к вступительной кампании.

Он напомнил о приеме заявлений на поступление в вузы по системе «Электронное поступление» и отметил, что в этом году техническая составляющая этой системы была значительно улучшена.

Н.Фоменко сообщил, что в прошлом году в высшие учебные заведения были поданы 869 тыс заявлений, из которых 400 тыс – с помощью системы электронного поступления.

В то же время координатор общественной инициативы «Студенческая защита» Андрей Черных сообщил, что в этом году студенты будут принимать участие в работе приемных комиссий.

В целом будут усилены общественный контроль и наблюдение за вступительной кампанией.

Справка УНИАН. График проведения ВНО-2012: 15 мая – химия, 17 мая – русский язык, 19 мая – география, 21 и 22 мая – математика, 24 мая – всемирная история, 26 мая – иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), 28 и 29 мая – украинский язык и литература, 31 мая и 1 июня – история Украины, 5 июня – физика, 7 июня – биология.

Результаты ВНО планируется объявить до 1 июля. Апелляции абитуриенты могут подавать в УЦОКО на протяжении трех дней после объявления результатов.