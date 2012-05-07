В Кировограде вор проглотил вещественное доказательство
В Кировограде 26-летний грабитель во время задержания проглотил золотую цепочку, которую перед тем сорвал с шеи потерпевшей.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.
Вор на улице сорвал с девушки цепочку и бросился убегать. Случайный прохожий, который оказался бывшим сотрудником уголовного розыска, помог задержать нападающего.
Сначала молодой человек отрицал свою причастность к ограблению, но впоследствии выяснилось, что он проглотил золотое украшение, чтобы скрыть вещественное доказательство. Этот факт подтвердила рентгенограмма, которая засвидетельствовала наличие украденной цепочки в его желудке.
По факту ограбления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Согласно объяснению мужчины, он решился на преступление якобы для того, чтобы получить деньги для погашения кредита.