В Кировограде вор проглотил вещественное доказательство

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

Вор на улице сорвал с девушки цепочку и бросился убегать. Случайный прохожий, который оказался бывшим сотрудником уголовного розыска, помог задержать нападающего.

Сначала молодой человек отрицал свою причастность к ограблению, но впоследствии выяснилось, что он проглотил золотое украшение, чтобы скрыть вещественное доказательство. Этот факт подтвердила рентгенограмма, которая засвидетельствовала наличие украденной цепочки в его желудке.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Согласно объяснению мужчины, он решился на преступление якобы для того, чтобы получить деньги для погашения кредита.