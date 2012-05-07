Председатель сельсовета пока избивал депутата, сам получил лопатой по голове

Председатель Лиманского сельского совета Раздельнянского района Одесской области Владимир Устенко за попытку организовать акцию протеста сельчан против очередного повышения коммунальных тарифов напал на улице и избил депутата местного совета, самовыдвиженца Александра Кириченко.

Об этом сообщили УНИАН в одесской облорганизации Комитета избирателей Украины.

По свидетельствам очевидцев, отставной военный В.Устенко, узнав о готовящейся ации протеста, встретился с А.Кириченко и сперва просто кричал на депутата за попытку «организации незаконного собрания, затем нанес ему сильный удар, после которого депутат оказался на земле. Однако В.Устенко продолжал избивать ногами лежавшего», говорится в сообщении.

На крики и шум из своего двора вышел сын А.Кириченко и ударил главу сельсовета подвернувшейся под руку лопатой. В результате депутат и председатель сельсовета были госпитализированы.

Согласно данным облКИУ, А.Кириченко пережил инсульт, врачи также обнаружили множественные повреждения внутренних органов, в том числе отбитые почки, разорваннный мочевой пузырь, а также сломанные ребра.

У сельского председателя медики обнаружили повреждение шейных позвонков.

В Раздельнянском РОВД, как сообщил УНИАН руководитель Отдела связей с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области Владимир Шаблиенко, не усмотрели оснований для возбуждения уголовного дела по факту хулиганского нападения и избиения.

«Исходя из заключения судмедэксперта, гражданину А.Кириченко были нанесены легкие телесные повреждения, - уточнил В.Шаблиенко, - поэтому в РОВД не усматривают состава преступления».