В Киеве открыли мемориальную доску дважды Герою (добавлены фото)

По случаю 67-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в столице открыли мемориальную доску дважды Герою Советского Союза генерал-полковнику Василию Петрову.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, доска установлена на фасаде дома, в котором проживал генерал-полковник, по ул. Кутузова, 14.

В торжествах принял участие председатель КГГА Александр Попов.

«Я убежден, что сегодня мы восстановили справедливость, установив мемориальную доску и признав подвиг Василия Петрова. Кстати, ветераны уже ставят вопрос об установлении ему еще и памятника. И, конечно, мы будем поддерживать такие инициативы», - отметил председатель горгосадминистрации.

Он также поблагодарил полковника Василия Рябцева, который в прошлом году во время личного приема у председателя КГГА выразил инициативу общины по установлению мемориальной доски Петрову.

По словам А.Попова, городские власти поддержат любую инициативу, которая будет направлена на то, чтобы сохранить героическую историю Великой Победы и увековечить память тех людей, которые ее завоевали.

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Как отмечают в КГГА, Петров встретил начало Великой Отечественной войны старшим лейтенантом на батарее 92-го отдельного артиллерийского дивизиона, который дислоцировался недалеко от города Владимир-Волынский. Воевал на Юго-Западном, Брянском, Воронежском, Донском, 1-м Украинском фронтах.

23 сентября 1943 с ожесточенными боями батареи полка под командованием капитана Петрова первыми из частей 32-й отдельной истребительной противотанковой артиллерийской бригады высадились на плацдарм на правом берегу Днепра в районе Переяслав-Хмельницкого. В тех боях исполняющий обязанности командира полка капитан Петров в результате тяжелого ранения потерял обе руки.

За мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра, ему Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Петров проходил службу в войсках и штабах, был заместителем командующего артиллерией и ракетными войсками Прикарпатского военного округа. В марте 1994 года Указом Президента Украины генерал-полковник Петров был пожизненно оставлен на военной службе в Вооруженных силах Украины.

Умер Петров 15 апреля 2003. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.