Налогоплательщикам уже вернули 0,7 млрд гривен НДС

18:54, 07 мая 2012
Общество
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С начала этого года налогоплательщикам возмещено 0,7 млрд грн налога на добавленную стоимость по суммам заявки до 1 млн грн.

Державна податкова служба
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

В сообщении отмечают, что в апреле возмещение на сумму до 1 млн грн получили 1,7 тыс. плательщиков. Им возвращено 142,7 млн грн налога на добавленную стоимость.

 

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