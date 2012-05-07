Налогоплательщикам уже вернули 0,7 млрд гривен НДС
18:54, 07 мая 2012Общество
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С начала этого года налогоплательщикам возмещено 0,7 млрд грн налога на добавленную стоимость по суммам заявки до 1 млн грн.
|В апреле возмещение на сумму до 1 млн грн получили 1,7 тыс. плательщиков
В сообщении отмечают, что в апреле возмещение на сумму до 1 млн грн получили 1,7 тыс. плательщиков. Им возвращено 142,7 млн грн налога на добавленную стоимость.
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