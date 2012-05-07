Налогоплательщикам уже вернули 0,7 млрд гривен НДС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

В сообщении отмечают, что в апреле возмещение на сумму до 1 млн грн получили 1,7 тыс. плательщиков. Им возвращено 142,7 млн грн налога на добавленную стоимость.