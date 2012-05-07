В Кременчуге из окна выпала полуторогодовалая девочка

В Кременчуге из окна второго этажа частного дома выпала полуторогодовалая девочка.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области, автомобиль скорой помощи доставил ребенка в больницу с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты.

Установлено, что девочка выпала из окна, оперевшись на москитную сетку пластикового окна.

Аналогичный случай произошел и в Харькове, где насмерть разбился годовалый мальчик.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора Коминтерновского района Харькова Дениса Мышкова.

По его данным, ребенок выпал из окна жилого дома по проспекту Героев Сталинграда 6 мая около 9.20. Около 17.00 во время операции в больнице ребенок от полученных повреждений умер.

Как объяснила мать мальчика, малыш, которому недавно исполнился год, влез на подоконнике и, опершись на москитную сетку, выпал из окна.

По указанному факту проводится проверка.

Прокуратура держит ход проверки на контроле.

Как сообщал УНИАН, 5 мая в Харькове, выпав из окна квартиры на 8-м этаже дома, на смерть разбился двухлетний мальчик. Как выяснилось, ребенок влез на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпал из окна.