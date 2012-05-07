В Симферополе из-за подозрительной сумки эвакуировали 200 человек
17:35, 07 мая 2012Общество
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На улице Кечкеметской около универмага "Крым" бдительные граждане обнаружили подозрительную сумку.
|Сумку нашли возле урны
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью крымского управления МВД.
"На улице Кечкеметской около универмага "Крым" бдительные граждане обнаружили подозрительную сумку. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники взрывотехнической лаборатории, руководство крымского Главка милиции, а также работники МЧС и скорая помощь. Были эвакуированы больше 200 человек, территория охранялась сотрудниками милиции", - говорится в пресс-релизе.
Взрывотехники с помощью заряда водяной пушки вскрыли сумку и исследовали ее содержимое: внутри находились одежда и документы.
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