«Западный Донбасс» остался без денег: руководитель решил голодовать

Как сообщил УНИАН сам Н.Волошин, решение начать голодовку является вынужденным.

«Учредитель издания, которому в этом году исполнилось 25 лет, не принимает абсолютно никаких мер по стабилизации работы редакции, долг перед типографией составляет более 53 тыс. грн, работники редакции уже четыре месяца не получают зарплату», - сообщил Н.Волошин.

Кроме того, по его словам, в газете более 2,5 месяцев нет главного редактора, а инициатором увольнения бывшего главреда был представитель горсовета.

Заместитель главного редактора выразил надежду, что объявленная голодовка поможет привлечь внимание к проблемам газеты, которые могут привести к полному закрытию издания.

Голодовку Н.Волошин намерен начать 10 мая в 10.00 в здании Павлоградского горисполкома.

Газета «Западный Донбасс» была основана в 1987 году.