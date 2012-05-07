Власти США выпустили пособие-страшилку об украинских дорогах

На сайте Госдепартамента США появилось пособие для американцев, которые собираются путешествовать на автомобиле по Украине. Судя по всему, ничего хорошего от наших дорог они не ждут, пишет «Комсомольская правда в Украине».

"В Украине будьте готовы столкнуться с дорожными условиями весьма отличными от Соединенных Штатов, - говорится в статье. - В целом дороги в Украине, кроме некоторых крупных городов, разбитые и не освещенные. Вам нужно все время ехать так, будто вас кто-то сейчас будет атаковать (в оригинале - defensively, то есть "оборонительно"), поскольку местные водители массово игнорируют Правила дорожного движения. Вместо того чтобы окончить курс обучения, водители часто покупают свои водительские удостоверения или вообще обходятся без оных. Автомобилисты также часто находятся в опасно агрессивном состоянии и игнорируют права пешеходов, даже если пешеходный переход четко обозначен".

Также предупреждают, что среди наших автолюбителей считается нормой ездить по тротуарам.

"Если вы идете пешком, берегитесь водителей, которые едут или паркуются на тротуаре. Многие авто, включая такси, не соответствуют привычным для США стандартам безопасности".

Американцы не забыли сказать пару ласковых слов в адрес наших гаишников, которых в случае аварии "нужно ждать, сколько бы времени это ни заняло".

"Часто это может растянуться на несколько часов. Зачастую полицейские не знают английского языка", - предупреждают американцы.

Еще в США не рекомендуют выезжать ночью за пределы крупных городов. Кого именно следует опасаться на украинских дорогах ночью - там решили не объяснять.

Впрочем, даже прочитав первые несколько пунктов, здравомыслящий американец трижды подумает, прежде чем сядет за руль в Украине.