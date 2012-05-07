На выходных в Украине прогнозируют похолодание до 1 градуса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в МЧС сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, в Украине царит сугубо летняя погода. В частности, сказал Н.Кульбида, максимальная температура достигает 25-30 градусов тепла. При этом наблюдаются нечастые и непродолжительные осадки.

Как отметил Н.Кульбида, такие условия приводят к высокой пожарной опасности на территории Украины, которая в некоторых областях, в частности, в восточных и южных, вдвое превышает стандартные показатели.

Что касается прогноза погоды на ближайшую неделю, сказал Н.Кульбида, 7-12 мая на территории Украины ночью прогнозируется 13-18 градусов тепла, а днем температура будет колебаться от 22 до 27 градусов. Однако уже с 12 и до 15 мая Гидрометцентр ожидает снижение температуры воздуха. В частности, ночью температура упадет до 1-6 градусов, а днем составит от 10 до 15 градусов.

Н.Кульбида добавил, что в связи с этим существует вероятность возникновения в некоторых областях заморозков на поверхности почвы.