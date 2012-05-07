В Украине получить трудовую с двухлетним стажем можно всего за полтысячи гривен

Разорвать этот круг можно несколькими способами: купить трудовую за полтысячи гривен с фальшивым стажем, или воспользоваться предложением государства, которое планируют вскоре ввести - отработать на предприятии в качестве стажера полгода без зарплаты, но с записью в трудовую, пишет ТСН.

Сейчас Минсоцполитики рассматривает законопроект "О занятости населения". Согласно документу, чтобы повысить спрос на молодых специалистов, предлагается ввести так называемую стажировку. "Работодатель может взять на работу до 6 месяцев студента, который не будет получать зарплату. Но обязательно такой работодатель должен будет завести ему трудовую. Я слышал и критику данного проекта, но мы сделали опрос - студенты поддерживают эту норму", - пояснил глава министерства Сергей Тигипко. По словам заслуженного юриста Украины Лилии Кузнецовой, если оставить законопроект в таком варианте, каким он является сейчас, то работодатели смогут использовать выпускников как бесплатную рабочую силу. Еще один вариант найти работу - на грани криминала. Спецпредложения в интернете обещают за день сделать из вас высококвалифицированного специалиста. Купить уже заполненную трудовую совсем не сложно. Чтобы получить многолетний стаж, нужно лишь заполнить небольшую анкету и оставить номер мобильного телефона. За 550 гривен и день ожидания трудовая с 2 годами записанного стажа была готова. Правда, в Минсоцполитики не рекомендовали подаваться, там могут проверить стаж. Несмотря на это, даже такой вариант с официальной печатью был возможен. Чтобы не было проблем с липовой трудовой книжкой, вписывают только частные организации, которые уже закрыты, либо находятся на этапе ликвидации. Поэтому здесь даже телефонный звонок-проверка не выдаст фальшивку. Напомним, на сегодняшний день в Украине в центрах занятости зарегистрировано 547,7 тыс. граждан, что и является официальным показателем безработицы. Половина из них - молодежь в возрасте до 35 лет.