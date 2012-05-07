Оползень в Непале забрал отца и двух друзей украинки у нее на глазах

Харьковчан Александра Дубинского и Аллу Полончук, а также киевлянина Ивана Малахова ищут уже вторые сутки, сообщает Сегодня.

По данным украинского МИДа, они числятся пропавшими без вести. Местные власти говорят, что погибли около 50 человек.

Украинка Мария Дубинская, дочь пропавшего Александра, спаслась благодаря случайности — замешкалась и отстала от группы.

«Мы вышли из автобуса, стали направляться к горячим источникам, к которым, собственно, и приехали. В то время, когда отец с другими людьми проходили по желобу, на них обрушился поток грязи с камнями. Он за секунды смел людей, грузовики и тракторы — сейчас их находят за десятки километров от места ЧП» - сказала девушка.

Также Мария рассказала, что вчера она вместе с местными спасателями облетала на вертолете место катастрофы, а сегодня собирается пересесть в поисках отца и друзей на лодку.

«К оползням местные уже привыкли, правда, в этом году стихия пришла рано, обычно это происходит ближе к осени, в сезон дождей. Паники в городе нет, люди лишь сочувствуют другим, помогают в поисках пропавших», — сказал изданию россиянин Антон, который временно живет в Покхаре.