В Мариуполе брат с сестрой убили таксиста и забрали его машину

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского городского управления милиции, 3 мая в милицию поступило сообщение об обнаружении тела таксиста со следами насильственной смерти.По подозрению в совершении умышленного убийства оперативники милиции задержали родных брата и сестру, 1984 и 1989 г.р.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений), подследственные арестованы.