Ивано-Франковск празднует 350-летие

Как передает корреспондент УНИАН, празднование началось с возложения цветов к памятнику Ивану Франко.

Потом колонна делегаций из разных областей Украины и зарубежья, руководителей области и города прошла под звуки духового оркестра по центральным улицам к городской Ратуше, где состоялось торжественное открытие праздника.

С балкона Ратуши патриарх Святослав (УГКЦ), патриарх Филарет (УПЦ КП) и митрополит Мефодий (УАПЦ) совместно отслужили благодарственный молебен Пресвятой Богородице за город и его жителей, за Украину.

Городской голова Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус назвал присутствие на праздновании глав трех украинских церквей историческим фактом.

Приветствие от Президента Украины Виктора Януковича зачитал глава облгосадминистрации Михаил Вышиванюк, а от премьер-министра Николая Азарова - заместитель министра культуры Тимофей Кохан.

Главы трех украинских церквей освятили памятный знак первой украинской церкви Святого Воскресения в сквере возле Площади Рынок. Первая украинская церковь на этом месте действовала в XVII веке.

К 350-летию города открыли отреставрированный бастион Станиславской крепости, где проходит двухдневный фестиваль кузнечного искусства «Праздник кузнецов - 2012».

На протяжении двух дней на разных площадях города пройдут концерты фольклорных групп, будут работать выставки и др. Изюминкой станет концерт Олега Скрипки и группы «ВВ» на летней сцене возле памятника Ивану Франко.

Воскресенье, 6 мая, начнется архиерейскими литургиями во всех церквях города.

В 17.00 в областной филармонии состоится музыкально-хореографическое представление Национального академического гуцульского ансамбля песни и танца «Гуцулия», а в то же время на Площади Рынок свое искусство продемонстрирует духовой оркестр Rota из латвийской Елгавы.

В понедельник, 7 мая, планируется открытие комнаты-музея одного из участников «Руської трійці» Ивана Вагилевича на базе Ивано-Франковского национального медицинского университета.

В целом к 350-летию Ивано-Франковска запланированы 55 мероприятий, которые завершатся 14 мая, когда на Вечевой площади в Ивано-Франковске покажут Кубок Евро-2012.

Справка УНИАН. Первое упоминание об Ивано-Франковске датируется 1662 годом, когда город получил Магдебургское право. Основал город польский магнат Андрей Потоцкий как крепость и назвал именем своего сына Станислава, который погиб под Веной, защищая город от турецкого войска.

С 1662 до 1772 года и с 1918 до 1939 года город назывался Станиславив (Stanisіawуw), с 1772 до 1918 года - Станислав (Stanislau). С 1939 года советской властью было возвращено австрийское название Станислав, а 9 ноября 1962 года в честь 300-летия город был переименован в Ивано-Франковск.

7 мая Ивано-Франковск ежегодно отмечает День города.

Нынешние основные юбилейные мероприятия проходят 5-6 мая, поскольку 7 мая – рабочий день.

В дальнейшем День города планируют проводить в первое воскресенье мая.