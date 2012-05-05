СМИ: Днепропетровские террористы выдвигали требования

Об этом сообщил "КП" анонимный источник в СБУ.

«Бомбы изготовили из того, что можно купить в любом хозяйственном магазине, по рецепту из Интернета.»

По словам источника, в спецслужбы поступали требования нефинансового характера, но пока не известно точно, были ли это организаторы взрывов, или же люди пытающиеся получить свою выгоду от них.

«И требования выдвигались! Но не финансового характера, и еще не понятно, самими "бомбистами" или же другими людьми, которые пытаются использовать ситуацию в свою пользу. Текст обращения пока афишировать нельзя - идет работа.»

Также до конца не понятна цель, которую преследовали подрыватели.

«Возможно, кто-то таким образом сводит личные счеты с руководством силовых ведомств Днепропетровской области. Понятно ведь, если преступление не раскроют - последуют увольнения… Нельзя исключать, что за этим стоит кто-то из обиженных экс-правоохранителей» - сказал источник.