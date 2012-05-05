Facebook оценил себя в 96 млрд долларов

Таким образом, компания оценила себя в $77–96 млрд, пишет kommersant.ua.

Facebook планирует разместить 377 млн своих акций. Если инвесторы купят их по максимальной цене, то социальная сеть Марка Цукерберга сможет выручить за свои акции до $11,8 млрд, а сам господин Цукерберг может заработать около $1 млрд.

Размещение Facebook, скорее всего, станет крупнейшим в мире IPO высокотехнологичной компаний. Последний раз такой ажиотаж по поводу IPO высокотехнологичной компании наблюдался в 2004 году при выходе на биржу корпорации Google. Тогда интернет-поисковик продал свои акции по $85, заработав на IPO $1,9 млрд при общей оценке $23 млрд. Сейчас рыночная капитализация Google составляет почти $200 млрд.

Многие эксперты считают, что ажиотаж вокруг IPO Facebook приведет к тому, что после размещения акции продолжат расти в цене.